НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичей предупредили о последствиях ночного ледяного дождя

До утра в столице также ожидается усиление ветра до скорости 15 м/с и гололёд.

10 ноября, 22:09
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Этой ночью в Москве пройдёт ледяной дождь. Соответственно, утром жителям столицы России следует быть внимательнее из-за гололёда, предупреждают в пресс-службе московского главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", говорится в сообщении ведомства.

Москвичам посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных манёвров при управлении транспортом и снизить скорость движения.

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

Ранее Лайф рассказывал, что жителям Центральной России посоветовали сменить резину на автомобилях. После потепления погода возвращается к климатической норме, принося морозы и снег.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1