Москвичей предупредили о последствиях ночного ледяного дождя
До утра в столице также ожидается усиление ветра до скорости 15 м/с и гололёд.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Этой ночью в Москве пройдёт ледяной дождь. Соответственно, утром жителям столицы России следует быть внимательнее из-за гололёда, предупреждают в пресс-службе московского главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.
Москвичам посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных манёвров при управлении транспортом и снизить скорость движения.
Ранее Лайф рассказывал, что жителям Центральной России посоветовали сменить резину на автомобилях. После потепления погода возвращается к климатической норме, принося морозы и снег.
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