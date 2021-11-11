Москвичей предупредили о последствиях ночного ледяного дождя

Этой ночью в Москве пройдёт ледяной дождь. Соответственно, утром жителям столицы России следует быть внимательнее из-за гололёда, предупреждают в пресс-службе московского главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.

Москвичам посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных манёвров при управлении транспортом и снизить скорость движения.