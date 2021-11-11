Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности армии страны дать отпор "кому-либо когда-либо и где-либо". Он заверил, что разведка обладает всеми необходимыми данными. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы имеющей место концентрации российских войск вблизи украинских границ.

"Наши западные партнёры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе", — заявил Зеленский в телеобращении.