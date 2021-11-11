"Паника точно не поможет": Зеленский заявил о готовности армии Украины дать отпор любому
Президент призвал не тревожиться излишне из-за сообщений западных СМИ о скоплении российских войск у границ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности армии страны дать отпор "кому-либо когда-либо и где-либо". Он заверил, что разведка обладает всеми необходимыми данными. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы имеющей место концентрации российских войск вблизи украинских границ.
"Наши западные партнёры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе", — заявил Зеленский в телеобращении.
Он отметил, что "паника точно не поможет", но она в силе "помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия".
Ранее Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского тогда не подтвердили данные о войсках РФ.
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