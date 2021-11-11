В Москве тренер получил 14 лет колонии за надругательство над девочками

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор тренеру по единоборствам за сексуальное насилие над двумя девочками, которым было 10 и 13 лет. Ему дали 14 лет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 57-летний мужчина был ранее неоднократно судим.

"Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с двумя годами ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Судом установлено, что обвиняемый в период с февраля по июль 2019 года, работая тренером по единоборствам, находясь в помещении одного из столичных фитнес-клубов, совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. В ноябре 2019 года, осуществляя тренерскую деятельность в одном из спортивных комплексов, он также совершил иные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки.

Как уточнил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах, приговор был вынесен в отношении детского тренера Вадима Крестовского.