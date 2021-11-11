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СМИ: Против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши

Список будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

10 ноября, 21:19
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Как пишет Politico, окончательное решение в рамках нового "белорусского" пакета будет принято на следующей неделе во время встречи глав МИД стран ЕС.

"Помимо "Белавиа" [могут быть упомянуты] некоторые другие компании, которые в настоящее время выполняют рейсы в Минск, включая российские авиакомпании "Аэрофлот", "ЮТэйр" и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai", — цитирует издание слова представителя Европейской комиссии.

Пытаясь ограничить поток нелегальных мигрантов, сообщает издание, ЕС планирует оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, якобы помогающих перевозке беженцев к границам Евросоюза. При этом уточняется, что список не окончательный, ЕС ещё предстоит его утвердить. Пакет санкций между тем содержит два раздела: один посвящён людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Кроме этого, как говорится в материале, во время встречи 27 послов ЕС в качестве правового основания для введения санкций в отношении Белоруссии может быть добавлена новая категория — "торговля людьми". По словам одного из дипломатов ЕС, после этого к концу недели страны Евросоюза надеются завершить разработку нового санкционного списка, направленного против конкретных лиц и организаций.

В Германии не исключили новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

В Германии не исключили новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Ранее Лайф сообщал, что глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии. По мнению фон дер Ляйен, ситуация на белорусско-польской границе — не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.

До этого агентство Reuters сообщило, что ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которых ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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