СМИ: Против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши

Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Как пишет Politico, окончательное решение в рамках нового "белорусского" пакета будет принято на следующей неделе во время встречи глав МИД стран ЕС.

"Помимо "Белавиа" [могут быть упомянуты] некоторые другие компании, которые в настоящее время выполняют рейсы в Минск, включая российские авиакомпании "Аэрофлот", "ЮТэйр" и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai", — цитирует издание слова представителя Европейской комиссии.

Пытаясь ограничить поток нелегальных мигрантов, сообщает издание, ЕС планирует оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, якобы помогающих перевозке беженцев к границам Евросоюза. При этом уточняется, что список не окончательный, ЕС ещё предстоит его утвердить. Пакет санкций между тем содержит два раздела: один посвящён людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Кроме этого, как говорится в материале, во время встречи 27 послов ЕС в качестве правового основания для введения санкций в отношении Белоруссии может быть добавлена новая категория — "торговля людьми". По словам одного из дипломатов ЕС, после этого к концу недели страны Евросоюза надеются завершить разработку нового санкционного списка, направленного против конкретных лиц и организаций.

Ранее Лайф сообщал, что глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии. По мнению фон дер Ляйен, ситуация на белорусско-польской границе — не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.