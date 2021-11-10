Глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии

Евросоюз и США расширят санкции в отношении Белоруссии, под которые подпадут физические и юридические лица. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро", — предупредила она, уточнив, что ЕС введёт новые рестрикции против белорусских элементов в начале следующей недели, передаёт агентство Bloomberg.

Также фон дер Ляйен заметила, что и США подготовили санкции, они вступят в силу в начале декабря. Это будет неким ответом власти в республике за организацию "гибридной атаки" на ЕС, уточнила глава ЕК, добавив, что считает ситуацию на белорусско-польской границе не миграционным кризисом, а попыткой Минска дестабилизировать своих соседей.