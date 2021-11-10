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Глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии

По мнению фон дер Ляйен, ситуация на белорусско-польской границе — не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.

10 ноября, 18:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/vonderleyen/status/1455240161428656137/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ursula von der Leyen</a></p>

Фото © Twitter / Ursula von der Leyen

Евросоюз и США расширят санкции в отношении Белоруссии, под которые подпадут физические и юридические лица. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро", — предупредила она, уточнив, что ЕС введёт новые рестрикции против белорусских элементов в начале следующей недели, передаёт агентство Bloomberg.

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Также фон дер Ляйен заметила, что и США подготовили санкции, они вступят в силу в начале декабря. Это будет неким ответом власти в республике за организацию "гибридной атаки" на ЕС, уточнила глава ЕК, добавив, что считает ситуацию на белорусско-польской границе не миграционным кризисом, а попыткой Минска дестабилизировать своих соседей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которых ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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