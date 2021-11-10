Киев на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака", отказываясь обсуждать вопросы урегулирования конфликта. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По итогам заседания контактной группы, которое прошло 10 ноября, украинская сторона отказалась обсуждать согласованную повестку дня, отметил Грызлов. Он также описал деятельность Киева как "линию по подмене практических шагов на попытки пересмотреть Минские договорённости".

"Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", — добавил Грызлов.