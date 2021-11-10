Мать бросила маленьких детей в машине дальнобойщика на трассе в Подмосковье
Личность женщины уже установлена. Малышей на время поместили в больницу, у девочки выявили вирусную инфекцию.
Сбежавшая Ирина и её дети. Фото © Telegram / SHOT
В подмосковном Орехово-Зуеве горе-мамаша бросила двух маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала. Как сообщает телеграм-канал SHOT, водитель подобрал семью в Иванове.
По словам Александра, на подъезде к Орехово-Зуеву 33-летняя Ирина вышла из машины в туалет и "исчезла с радаров". Когда водитель понял, что ожидать женщину бессмысленно, повёз ребят в местный отдел полиции. Как пояснил мужчина, брошенные восьмилетняя девочка и её трёхлетний брат плохо разговаривают. Более того, мальчик почему-то был вообще без обуви.
На данный момент правоохранителям пока не удалось установить местонахождение матери-кукушки. Уточняется, что детей увезли в больницу, у девочки выявили вирусную инфекцию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области многодетная мать бросила четверых детей в запертой квартире. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как брошенным на несколько дней мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами. При этом прибывшие стражи порядка не стали вскрывать замки, а позвонили спасателям, чтобы те вызволили ребят.
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