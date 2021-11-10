Мать бросила маленьких детей в машине дальнобойщика на трассе в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве горе-мамаша бросила двух маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала. Как сообщает телеграм-канал SHOT, водитель подобрал семью в Иванове.

По словам Александра, на подъезде к Орехово-Зуеву 33-летняя Ирина вышла из машины в туалет и "исчезла с радаров". Когда водитель понял, что ожидать женщину бессмысленно, повёз ребят в местный отдел полиции. Как пояснил мужчина, брошенные восьмилетняя девочка и её трёхлетний брат плохо разговаривают. Более того, мальчик почему-то был вообще без обуви.

На данный момент правоохранителям пока не удалось установить местонахождение матери-кукушки. Уточняется, что детей увезли в больницу, у девочки выявили вирусную инфекцию.