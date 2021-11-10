Украина пригрозила Белоруссии непоправимыми последствиями за признание Крыма российским

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил о непоправимых последствиях для Минска в отношениях с Киевом в случае признания полуострова Крым Белоруссией российской территорией.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси (Владимира Макея. — Прим. Лайфа) о Крыме", — приводит его слова "Европейская правда".

Николенко отметил, что МИД Украины исходит из того, что Белоруссия по-прежнему официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность Незалежной в международно признанных границах. По его словам, изменение подхода приведёт к непоправимым последствиям для отношений между государствами.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Минск исходит из "реальности, что Крым является сейчас российской территорией". Дипломат подчеркнул, что позиция по вопросу "остаётся такой, какой и была".

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.