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Суд признал законность штрафов Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать базы данных

Компании должны выплатить 17, 4 и 15 миллионов рублей соответственно. Напомним, в мае Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля.

10 ноября, 17:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

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"Таганский районный суд города Москвы сообщает, что решением суда от 10 ноября 2021 года постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 27 августа 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.), оставлено без изменения, а жалоба защитника Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.) — без удовлетворения", — говорится в релизе.

Также, согласно постановлению мирового судьи, законными признаны и решения оштрафовать WhatsApp на четыре миллиона рублей, а Facebook — на 15 миллионов рублей.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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