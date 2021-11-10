Суд признал законность штрафов Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать базы данных

Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

"Таганский районный суд города Москвы сообщает, что решением суда от 10 ноября 2021 года постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 27 августа 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.), оставлено без изменения, а жалоба защитника Твиттер, Инк. (Twitter, Inc.) — без удовлетворения", — говорится в релизе.

Также, согласно постановлению мирового судьи, законными признаны и решения оштрафовать WhatsApp на четыре миллиона рублей, а Facebook — на 15 миллионов рублей.