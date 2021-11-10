Снятый с поста советника главкома ВСУ Ярош призвал быть готовыми к защите Украины

Бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, снятый с должности советника главкома Вооружённых сил Украины спустя сутки после назначения, призвал личный состав Украинской добровольческой армии* быть готовым к защите государства.

"Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии. Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях состоите или ведёте свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй", — написал он в "Фейсбуке".

Ярош не исключил, что в ближайшее время военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, а также высокая мотивация и государственная позиция "опять будут нужны матери Украине". Он также призвал быть готовыми к защите государства, однако не уточнил, о какой именно угрозе идёт речь.

Ранее в ДНР заявили о полном захвате Украиной посёлка в серой зоне. Ситуация в населённом пункте остаётся сложной из-за проводимых бойцами ВСУ "фильтрационных мероприятий".