РФ ожидает от Польши объяснений из-за задержания россиянина "за помощь мигрантам"

В Москве надеются, что Варшава предпримет необходимые шаги для того, чтобы прояснить ситуацию с россиянином, которого польские правоохранители задержали за помощь мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что польская сторона предпримет все необходимые шаги для того, чтобы прояснить, о чём идёт речь", — заявила дипломат в эфире телеканала РБК.

Захарова отметила, что Польша пока никак официально не уведомляла российскую сторону о задержании нашего соотечественника, хотя, согласно консульской конвенции, республика должна сделать это в течение трёх дней. По словам дипломата, Посольство РФ сейчас пытается прояснить данную ситуацию.