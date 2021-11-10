РФ ожидает от Польши объяснений из-за задержания россиянина "за помощь мигрантам"
Варшава пока никак не уведомляла российскую сторону о судьбе нашего соотечественника — согласно консульской конвенции, она должна сделать это в течение трёх дней.
Фото © Twitter / terytorialsi
В Москве надеются, что Варшава предпримет необходимые шаги для того, чтобы прояснить ситуацию с россиянином, которого польские правоохранители задержали за помощь мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что польская сторона предпримет все необходимые шаги для того, чтобы прояснить, о чём идёт речь", — заявила дипломат в эфире телеканала РБК.
Захарова отметила, что Польша пока никак официально не уведомляла российскую сторону о задержании нашего соотечественника, хотя, согласно консульской конвенции, республика должна сделать это в течение трёх дней. По словам дипломата, Посольство РФ сейчас пытается прояснить данную ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Польше задержали россиянина за помощь мигрантам на границе с Белоруссией. Отмечается, что за подобные действия было поймано ещё два гражданина — Швеции и Литвы. Кроме того, 48 иностранцам предписано покинуть Польшу.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
Лента новостей
Украина пригрозила Белоруссии непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
сегодня в 17:23
Снятый с поста советника главкома ВСУ Ярош призвал быть готовыми к защите Украины
сегодня в 17:09
Суд признал законность штрафов Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать базы данных
сегодня в 17:04
Комментариев: 0