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Меркель уверена в способности России повлиять на ситуацию с мигрантами в Белоруссии

И.о. канцлера также считает, что ООН может вмешаться и оказать помощь прямо на границе.

10 ноября, 17:42
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66418/photos/66348" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия может повлиять на Белоруссию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Польшей. Такое мнение высказала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, передаёт DPA.

"Россия имеет тут влияние, и это ещё осторожно сказано", — сказала политик на заседании фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге.

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По мнению Меркель, ООН тоже может вмешаться в ситуацию и оказать помощь прямо на границе ЕС и Белоруссии. Также она добавила, что мигранты прибыли в Белоруссию, получив определённые ошибочные заверения, а перевозчики беженцев якобы поняли, что власти в Минске могут быть им полезны в деле доставки мигрантов к границе Евросоюза.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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