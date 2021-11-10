Меркель уверена в способности России повлиять на ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Россия может повлиять на Белоруссию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Польшей. Такое мнение высказала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, передаёт DPA.

"Россия имеет тут влияние, и это ещё осторожно сказано", — сказала политик на заседании фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге.

По мнению Меркель, ООН тоже может вмешаться в ситуацию и оказать помощь прямо на границе ЕС и Белоруссии. Также она добавила, что мигранты прибыли в Белоруссию, получив определённые ошибочные заверения, а перевозчики беженцев якобы поняли, что власти в Минске могут быть им полезны в деле доставки мигрантов к границе Евросоюза.