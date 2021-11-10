Меркель уверена в способности России повлиять на ситуацию с мигрантами в Белоруссии
И.о. канцлера также считает, что ООН может вмешаться и оказать помощь прямо на границе.
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Россия может повлиять на Белоруссию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Польшей. Такое мнение высказала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, передаёт DPA.
"Россия имеет тут влияние, и это ещё осторожно сказано", — сказала политик на заседании фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге.
По мнению Меркель, ООН тоже может вмешаться в ситуацию и оказать помощь прямо на границе ЕС и Белоруссии. Также она добавила, что мигранты прибыли в Белоруссию, получив определённые ошибочные заверения, а перевозчики беженцев якобы поняли, что власти в Минске могут быть им полезны в деле доставки мигрантов к границе Евросоюза.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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