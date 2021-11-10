Россия не примет участия в созванной США встрече по борьбе с пандемией коронавируса
Мария Захарова отметила, что информацию о предстоящем мероприятии Москва получила лишь в самом конце октября. Тогда, по её словам, рабочий график главы МИД РФ Сергея Лаврова был уже сформирован.
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Официальный представитель МИД России сообщила, что Москва не будет участвовать в созванной США министерской встрече по борьбе с пандемией коронавируса из-за организационных сложностей и плотного графика главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Напомним, мероприятие пройдёт в онлайн-формате в среду, 10 ноября.
Дипломат уточнила, что информацию о предстоящем мероприятии российская сторона получила лишь в самом конце октября. Тогда, по её словам, рабочий график Лаврова был уже полностью сформирован.
"Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
В заключение дипломат добавила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов.
А ранее Лайф сообщал, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин назвал сумму ущерба для мировой экономики от пандемии коронавируса. По его словам, счёт идёт на триллионы долларов. Экономист также отметил, что CoViD-19 продемонстрировал неготовность систем здравоохранения к глобальным потрясениям.
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