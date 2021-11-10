Россия не примет участия в созванной США встрече по борьбе с пандемией коронавируса

Официальный представитель МИД России сообщила, что Москва не будет участвовать в созванной США министерской встрече по борьбе с пандемией коронавируса из-за организационных сложностей и плотного графика главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Напомним, мероприятие пройдёт в онлайн-формате в среду, 10 ноября.

Дипломат уточнила, что информацию о предстоящем мероприятии российская сторона получила лишь в самом конце октября. Тогда, по её словам, рабочий график Лаврова был уже полностью сформирован.

"Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

В заключение дипломат добавила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов.