В Минске насчитали 25 разведывательных полётов вдоль границы со стороны Запада
В связи с этим было решено нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны как на западном, так и на северо-западном направлении.
Фото © Минобороны Белоруссии
В ноябре у границы Белоруссии в воздушном пространстве сопредельных стран зафиксировано 25 полётов разведывательной авиации и 175 полётов боевой авиации. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Белоруссии Игорь Голуб.
"Средствами наших радиотехнических войск, ВВС и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи госграницы республики было вскрыто 25 полётов разведавиации различного назначения: стратегического, оперативного, тактического", — сказал Голуб, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны республики.
Он уточнил, что воздушные суда летали на минимальном расстоянии — в 20 километрах от границы. Также произошло 175 полётов боевой авиации оперативно-тактического назначения и 64 полёта авиации различного назначения в 15-километровой зоне у границы. В связи с этим в Минске решили нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы как на западном, так и на северо-западном направлении для "адекватного реагирования на складывающуюся ситуацию".
Ранее Лайф рассказывал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией. Самолёты поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.
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