В Минске насчитали 25 разведывательных полётов вдоль границы со стороны Запада

В ноябре у границы Белоруссии в воздушном пространстве сопредельных стран зафиксировано 25 полётов разведывательной авиации и 175 полётов боевой авиации. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Белоруссии Игорь Голуб.

Он уточнил, что воздушные суда летали на минимальном расстоянии — в 20 километрах от границы. Также произошло 175 полётов боевой авиации оперативно-тактического назначения и 64 полёта авиации различного назначения в 15-километровой зоне у границы. В связи с этим в Минске решили нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы как на западном, так и на северо-западном направлении для "адекватного реагирования на складывающуюся ситуацию".