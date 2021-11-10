Экс-депутат Умаханов забрал с собой из кабинета в Госдуме "весь ремонт"

Новому хозяину пространства уже пообещали привести помещение в "рабочий вид".

Экс-депутат Умаханов забрал с собой "весь ремонт" из рабочего кабинета в Думе. Видео © Telegram-канал SHOT

Бывший депутат Госдумы Умахан Умаханов, покидая рабочий кабинет, забрал с собой и "весь ремонт", оставив преемнику лишь отделку, в частности напольное покрытие, но не мебель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в нём же опубликованы и кадры обстановки.

Так, новый хозяин кабинета Михаил Матвеев при входе увидел голые стены, с которых пропали настенные панели, а также отсутствующий подоконник. В нижней палате парламента ему уже пообещали, что сделают ремонт и приведут помещение в "рабочий вид".

Сам Умаханов далеко не бедный человек. К примеру, в 2019 году он задекларировал доход в 23 миллиона рублей, а его супруга — 30 миллионов. При этом известно, что парламентарии часто делают ремонт в кабинетах за свой счёт, однако по обычной практике договариваются с новым хозяином, который компенсирует потраченные средства. Что побудило Умаханова поступить так, как он сделал, неизвестно.