На YouTube решили скрывать дизлайки под видео
Они останутся видимыми лишь для авторов контента. Платформа решила их так защитить.
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Начиная со среды видеосервис YouTube начинает скрывать количество дизлайков под опубликованными видеозаписями. Об этом говорится в заявлении компании.
"На основании полученных данных мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", — сообщила компания.
Теперь статистика с дизлайками будет доступна лишь авторам контента. По мнению компании, это позволит защитить их от риска атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов.
А ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций. Аккаунт отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.
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