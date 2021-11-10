На YouTube решили скрывать дизлайки под видео

Начиная со среды видеосервис YouTube начинает скрывать количество дизлайков под опубликованными видеозаписями. Об этом говорится в заявлении компании.

"На основании полученных данных мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", — сообщила компания.

Теперь статистика с дизлайками будет доступна лишь авторам контента. По мнению компании, это позволит защитить их от риска атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов.