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На YouTube решили скрывать дизлайки под видео

Они останутся видимыми лишь для авторов контента. Платформа решила их так защитить.

10 ноября, 20:44

Фото © Pixabay

Начиная со среды видеосервис YouTube начинает скрывать количество дизлайков под опубликованными видеозаписями. Об этом говорится в заявлении компании.

"На основании полученных данных мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", — сообщила компания.

Теперь статистика с дизлайками будет доступна лишь авторам контента. По мнению компании, это позволит защитить их от риска атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов.

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А ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций. Аккаунт отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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