В ЛНР заявили о готовности Киева покупать уголь и электричество в Донбассе

Украина заявила о намерении закупать уголь и электроэнергию с территорий народных республик Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — говорится в заявлении Ковшарь.

В ЛНР, в свою очередь, заявили о готовность обсуждать этот вопрос. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел республики и полпред на минских переговорах Владислав Дейнего. Он обратил внимание, что восстановление экономических связей предусмотрено Минскими соглашениями

"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", — говорится в заявлении Дейнего.