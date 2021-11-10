Каннибала из ЯНАО признали виновным в трёх убийствах. Видео © "Ямал-Медиа"

В Ямало-Ненецком автономном округе людоеда из посёлка Газ-Сале Владимира Ядне признали виновным в убийстве трёх человек. По версии следствия, он сначала их зарезал, а потом частично употребил в пищу.

Как пишет "Ямал-Медиа", шокирующее преступление житель Газ-Сале совершил весной этого года. Задержали его в тот же день. На допросах он рассказывал, что убить людей его попросили мёртвая кошка и чёрный ангел. После того как Ядне зарезал своих знакомых, он ел их сырую плоть, запивая водкой.

Изначально каннибал во всём сознался, но позже начал пытаться симулировать психическое расстройство. Экспертиза показала, что он вменяемый. Мужчине дали пожизненное.