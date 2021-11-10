Иракец рассказал, почему курды просят защиты на белорусско-польской границе. Видео © LIFE

Больше трёх дней в лесу на границе между Польшей и Белоруссией находятся беженцы из Иракского Курдистана. Как стало известно Лайфу, большинство из них потребовали международной защиты у польского государства ещё в конце августа, но, по информации активистов, пытающихся им помочь, просьбы были проигнорированы. Сейчас, как рассказал один из русскоязычных жителей Курдистана, на нейтральном участке земли в несколько сотен метров располагается около 4000 человек, включая маленьких детей.

"Это колоссальная проблема, и Европейский союз имеет свои принципы в отношении прав человека и беженцев... На нашей земле жизнь остановилась и не двигается вперёд. Ирак — это регион, который уже давно страдает от политической напряжённости, а внутренние и внешние войны не позволяют ему продвигаться вперёд. Люди всегда будут жертвами", — рассказал Лайфу переводчик русской классики из Иракского Курдистана Пешава Халид.

Среди причин, которые побуждают людей бежать из Иракского Курдистана, самой главной причиной Халид называет безысходность, царящую в экономике и политике. Переводчик убеждён, что власть там передаётся по наследству, а для молодого поколения курдов нет никаких социальных гарантий.

"Будущее моего народа находится в смертельной опасности... наши политики — настоящие воры, для них самое главное — это нефть и деньги. В ближайшее время, думаю, количество беженцев будет расти. Несмотря на то что наше общество ещё больше привязывается к различным радикальным сектам, ... ЕС также не протянул руку помощи, он защищает наших нездоровых политиков, и ЕС бесстыдно помогает им. Пока вы (обращается к Евросоюзу. — Прим. Лайфа) участвуете в разрушении наших стран, мы проникаем в ваши", — заключил Халид.

Также, по словам переводчика, его друзья, поехавшие на польскую границу, заплатили по семь тысяч долларов каждый, чтобы попасть в итоге в Германию. Оттуда, как передаёт Халид слова мигрантов, можно легко добраться до той страны, в которую им хочется. Также он утверждает, что для получения белорусской визы каждый платил около четырёх тысяч долларов. Не факт, что эти деньги были переданы именно в посольство, говорит собеседник Лайфа.