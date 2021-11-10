"Будущее народа в смертельной опасности": Переводчик из Ирака рассказал, почему его соотечественники атаковали границу Польши
По словам собеседника Лайфа, эти люди заплатили по несколько тысяч долларов за возможность получить новую жизнь в Европе.
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Иракец рассказал, почему курды просят защиты на белорусско-польской границе. Видео © LIFE
Больше трёх дней в лесу на границе между Польшей и Белоруссией находятся беженцы из Иракского Курдистана. Как стало известно Лайфу, большинство из них потребовали международной защиты у польского государства ещё в конце августа, но, по информации активистов, пытающихся им помочь, просьбы были проигнорированы. Сейчас, как рассказал один из русскоязычных жителей Курдистана, на нейтральном участке земли в несколько сотен метров располагается около 4000 человек, включая маленьких детей.
"Это колоссальная проблема, и Европейский союз имеет свои принципы в отношении прав человека и беженцев... На нашей земле жизнь остановилась и не двигается вперёд. Ирак — это регион, который уже давно страдает от политической напряжённости, а внутренние и внешние войны не позволяют ему продвигаться вперёд. Люди всегда будут жертвами", — рассказал Лайфу переводчик русской классики из Иракского Курдистана Пешава Халид.
Среди причин, которые побуждают людей бежать из Иракского Курдистана, самой главной причиной Халид называет безысходность, царящую в экономике и политике. Переводчик убеждён, что власть там передаётся по наследству, а для молодого поколения курдов нет никаких социальных гарантий.
"Будущее моего народа находится в смертельной опасности... наши политики — настоящие воры, для них самое главное — это нефть и деньги. В ближайшее время, думаю, количество беженцев будет расти. Несмотря на то что наше общество ещё больше привязывается к различным радикальным сектам, ... ЕС также не протянул руку помощи, он защищает наших нездоровых политиков, и ЕС бесстыдно помогает им. Пока вы (обращается к Евросоюзу. — Прим. Лайфа) участвуете в разрушении наших стран, мы проникаем в ваши", — заключил Халид.
Также, по словам переводчика, его друзья, поехавшие на польскую границу, заплатили по семь тысяч долларов каждый, чтобы попасть в итоге в Германию. Оттуда, как передаёт Халид слова мигрантов, можно легко добраться до той страны, в которую им хочется. Также он утверждает, что для получения белорусской визы каждый платил около четырёх тысяч долларов. Не факт, что эти деньги были переданы именно в посольство, говорит собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что политолог Светов раскрыл социальный статус беженцев на белорусско-польской границе. По словам эксперта, мигранты делятся на два типа. Одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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