В деле подмосковной матери-кукушки всплыл любовный треугольник

В деле матери-кукушки, бросившей двух детей в кабине грузовика в подмосковном Орехово-Зуеве, всплыл любовный треугольник. Оказалось, женщина ушла из дома ещё в прошлую пятницу, её уже пятый день ищет сожитель Александр, на которого вышли полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Беспорядок в квартире, где проживала мать с детьми. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснилось, гражданская супруга Александра ушла из дома после того, как пара поругалась. Виной конфликта стал любовник Ирины, который заявился в их квартиру в Иванове.

Как пишет SHOT, в тот день любовник решил сообщить паре, что не собирается разрушать семью и бросает Ирину. Женщина была возмущена этой ситуацией и решила уйти от обоих мужчин. Её гражданский муж предполагает, что она может быть в Москве.