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В деле подмосковной матери-кукушки всплыл любовный треугольник

Женщина попросила дальнобойщика подвезти их, а затем исчезла, оставив малышей в фуре.

10 ноября, 19:29
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

В деле матери-кукушки, бросившей двух детей в кабине грузовика в подмосковном Орехово-Зуеве, всплыл любовный треугольник. Оказалось, женщина ушла из дома ещё в прошлую пятницу, её уже пятый день ищет сожитель Александр, на которого вышли полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Беспорядок в квартире, где проживала мать с детьми. Фото © Telegram / SHOT

Беспорядок в квартире, где проживала мать с детьми. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснилось, гражданская супруга Александра ушла из дома после того, как пара поругалась. Виной конфликта стал любовник Ирины, который заявился в их квартиру в Иванове.

Как пишет SHOT, в тот день любовник решил сообщить паре, что не собирается разрушать семью и бросает Ирину. Женщина была возмущена этой ситуацией и решила уйти от обоих мужчин. Её гражданский муж предполагает, что она может быть в Москве.

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Лайф напоминает, что в подмосковном Орехово-Зуеве горе-мамаша бросила двух маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала. Брошенные восьмилетняя девочка и её трёхлетний брат плохо разговаривают. Более того, мальчик почему-то был вообще без обуви. Правоохранителям пока не удалось установить местонахождение матери-кукушки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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