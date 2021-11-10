В деле подмосковной матери-кукушки всплыл любовный треугольник
Женщина попросила дальнобойщика подвезти их, а затем исчезла, оставив малышей в фуре.
Фото © Telegram / SHOT
В деле матери-кукушки, бросившей двух детей в кабине грузовика в подмосковном Орехово-Зуеве, всплыл любовный треугольник. Оказалось, женщина ушла из дома ещё в прошлую пятницу, её уже пятый день ищет сожитель Александр, на которого вышли полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Беспорядок в квартире, где проживала мать с детьми. Фото © Telegram / SHOT
Как выяснилось, гражданская супруга Александра ушла из дома после того, как пара поругалась. Виной конфликта стал любовник Ирины, который заявился в их квартиру в Иванове.
Как пишет SHOT, в тот день любовник решил сообщить паре, что не собирается разрушать семью и бросает Ирину. Женщина была возмущена этой ситуацией и решила уйти от обоих мужчин. Её гражданский муж предполагает, что она может быть в Москве.
Лайф напоминает, что в подмосковном Орехово-Зуеве горе-мамаша бросила двух маленьких детей в машине дальнобойщика и сбежала. Брошенные восьмилетняя девочка и её трёхлетний брат плохо разговаривают. Более того, мальчик почему-то был вообще без обуви. Правоохранителям пока не удалось установить местонахождение матери-кукушки.
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