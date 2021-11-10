Завотделением питерской больницы стала фотомоделью

Уроженка города Волосово Ленинградской области Алла Грибкова, имея медицинское образование, никогда не задумывалась о работе фотомоделью. Однако судьба распорядилась иначе. И теперь медик зарабатывает не только на врачевании, но и на своих снимках. Историю Аллы Грибковой поведала газета "Петербургский дневник".

Женщина рассказала, что изначально хотела быть только врачом. В первый раз она не поступила в вуз, недобрала всего балл. Но получилось со второго, она пошла в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П. Павлова. После вуза Грибкова устроилась терапевтом в Волосовскую районную больницу. Однако через год пришла к выводу, что больше занимается социальной работой, чем врачеванием.

"Тогда, в 2008–2010 годах в провинциальные больницы часто госпитализировались одинокие пожилые люди, чтобы подлечиться, отдохнуть, а иногда и сэкономить на еде и оплате коммунальных расходов. Я по жизни лидер, организатор, я хотела поменять систему, сделать так, чтобы больницы стали не пансионатами, а именно охраняли и спасали здоровье", — объяснила Грибкова.

Тогда она решила поменять квалификацию и стать организатором здравоохранения. Для этого поступила на кафедру в Первом медицинском в Санкт-Петербурге. После того как Алла переквалифицировалась, пошла работать в больницу заведующей амбулаторно-консультативным отделением. Затем Грибкову назначили руководителем отделения платных услуг.

Вместе с тем развивалась и её личная жизнь. Шесть лет назад женщина родила дочку, после чего стала весить 86 килограммов. Алле удалось снизить вес, и сегодня он составляет 50 килограммов. По словам врача, она за год пришла в форму с помощью правильного питания и спорта. В результате Алла себе настолько сильно понравилась, что заказала фотосессию. Снимки получились удачными, и фотографы стали приглашать Грибкову в качестве модели. Со временем уже не она платила за съёмки, а ей.

Теперь Алла принимает участие только в необычных и интересных фотосессиях, а её снимками интересуются музыканты. При этом что именно нравится в работе модели — она сама на фото или популярность, ответить врач не может.

"Сразу несколько мотивов. Смотрю на фото и думаю: неужели это я? Нравится это ощущение, это приносит популярность, я общаюсь с людьми, меня всё время куда-то зовут, это энергия, это жизнь. Но это и труд, и тяжёлый. В течение нескольких часов надо полностью выложиться. Но мне нравится процесс. Он нелёгок, но он нивелируется результатом. Красивые фотографии могут мотивировать, улучшать настроение", — призналась Алла Грибкова.

Она подчеркнула, что моделинг для неё хобби. На нынешних результатах Алла не собирается останавливаться. Теперь же в её планах — пение. Однако основным источником дохода Грибкова считает только медицину.