Врач назвала группы детей, сильнее подверженных постковидному синдрому

Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, а также младенцы в возрасте до года. Об этом сообщила консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, от коронавирусной инфекции и её последствий сильнее всего страдают люди, в том числе и дети, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы и ожирением. Также постковидному синдрому подвержены те, у кого есть сахарный диабет и сопутствующие заболевания дыхательной системы.

"Могу также сказать, что при любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года", — отметила Серебренникова.

Однако определить постковидный синдром у ребёнка может только доктор, поэтому родителям не следует действовать самостоятельно. Иначе, по словам врача, взрослые могут навредить. Сначала нужно выслушать специалиста, "узнать траекторию лечения и только тогда действовать", заключила Серебренникова.