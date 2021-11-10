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Врач назвала группы детей, сильнее подверженных постковидному синдрому

По словам специалиста, его может определить только доктор, поэтому родителям не следует действовать самостоятельно, чтобы не навредить чаду.

10 ноября, 19:06

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, а также младенцы в возрасте до года. Об этом сообщила консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, от коронавирусной инфекции и её последствий сильнее всего страдают люди, в том числе и дети, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы и ожирением. Также постковидному синдрому подвержены те, у кого есть сахарный диабет и сопутствующие заболевания дыхательной системы.

"Могу также сказать, что при любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года", — отметила Серебренникова.

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Однако определить постковидный синдром у ребёнка может только доктор, поэтому родителям не следует действовать самостоятельно. Иначе, по словам врача, взрослые могут навредить. Сначала нужно выслушать специалиста, "узнать траекторию лечения и только тогда действовать", заключила Серебренникова.

Ранее инфекционист раскрыл опаснейшее проявление постковидного синдрома у детей. По словам Андрея Позднякова, оно может обнаружиться и спустя недели после перенесённого заболевания.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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