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В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Чёрном море по своему усмотрению

Вместе с тем представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон хотел бы видеть от Москвы прозрачность в вопросе якобы "активности" российских войск у границы с Украиной.

10 ноября, 18:53
<p>Фото © AP Photo / Alex Brandon</p>

Фото © AP Photo / Alex Brandon

Североатлантический альянс будет проводить как воздушные, так и морские операции в международном пространстве, как посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, комментируя заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море.

"Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным", — сказал Кёрби в ходе брифинга.

Российские корабли отслеживают учения ВМС США в Чёрном море

Российские корабли отслеживают учения ВМС США в Чёрном море

Также представитель Пентагона отметил, что прямо сейчас в Чёрном море "находится пара" военных американских кораблей. По его словам, этот важный принцип необходимо отстаивать. Кроме того, Кёрби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы видеть от Москвы прозрачность в вопросе якобы стягивания российских войск к границе с Украиной.

"Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", — пояснил он.

Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины

Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границы РФ. Там напомнили, что сейчас в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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