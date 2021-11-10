В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Чёрном море по своему усмотрению

Североатлантический альянс будет проводить как воздушные, так и морские операции в международном пространстве, как посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, комментируя заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море.

"Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным", — сказал Кёрби в ходе брифинга.

Также представитель Пентагона отметил, что прямо сейчас в Чёрном море "находится пара" военных американских кораблей. По его словам, этот важный принцип необходимо отстаивать. Кроме того, Кёрби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы видеть от Москвы прозрачность в вопросе якобы стягивания российских войск к границе с Украиной.

"Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", — пояснил он.