В думском Комитете по молодёжной политике утвердили план работы до конца года

Комитет Государственной думы по молодёжной политике утвердил план мероприятий по реализации основных направлений деятельности до конца 2021 года. Как рассказал председатель комитета Артём Метелев, большинство заседаний будут выездного характера.

"Ближайшее [заседание] пройдёт 17 ноября в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в рамках Международного дня студентов. Мы обсудим защиту прав и интересов российского студенчества. Перед заседанием я и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведём встречу с лидерами студенчества", — пояснил Метелев.

Следующее выездное заседание состоится 3 декабря на Международном форуме гражданского участия в рамках акции #МыВместе. В планах у депутатов — обсуждение вопросов поддержки волонтёров в России. Кроме того, комитет обратился в Совет Госдумы и предложил провести 6 декабря парламентские слушания по развитию волонтёрского движения в нашей стране.

А 15 декабря комитет собирается провести заседание по развитию молодёжной инфраструктуры в Тверской области. В частности, участники мероприятия обсудят реновацию детских лагерей и многое другое. Также в последнем месяце зимы депутаты намерены провести заседание в честь молодёжного парламентаризма.

"До конца года мы проработаем ряд приоритетных тем: трудоустройство молодёжи, поддержку студенчества, развитие волонтёрского движения и молодёжную инфраструктуру", — заключил Метелев.