НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Неизвестный дважды протаранил металлический забор в 200 метрах от ВПП во Внуково

После совершения акта вандализма водитель скрылся. Что стало причиной его поступка, пока не известно.

10 ноября, 18:41

Скриншот видео © Telegram-канал SHOT

Неизвестный дважды протаранил металлический забор в аэропорту Внуково. Видео © Telegram-канал SHOT

Неизвестный за рулём авто дважды протаранил металлический забор в паре сотен метров от взлётно-посадочной полосы в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, водитель управлял чёрным автомобилем SsangYong. После повреждения ограждения он скрылся, сейчас его ищут.

Во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина

Во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина

При этом сотрудники воздушной гавани вообще не видели момента вандализма, а о случившемся узнали только благодаря датчикам. Сейчас продырявленный забор находится под охраной.

Ранее Лайф рассказывал, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве, и это попало на камеру. Обошлось без жертв, но травмы получили два человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1