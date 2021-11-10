Неизвестный дважды протаранил металлический забор в 200 метрах от ВПП во Внуково

Неизвестный дважды протаранил металлический забор в аэропорту Внуково. Видео © Telegram-канал SHOT

Неизвестный за рулём авто дважды протаранил металлический забор в паре сотен метров от взлётно-посадочной полосы в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, водитель управлял чёрным автомобилем SsangYong. После повреждения ограждения он скрылся, сейчас его ищут.