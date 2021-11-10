Неизвестный дважды протаранил металлический забор в 200 метрах от ВПП во Внуково
После совершения акта вандализма водитель скрылся. Что стало причиной его поступка, пока не известно.
Скриншот видео © Telegram-канал SHOT
Неизвестный дважды протаранил металлический забор в аэропорту Внуково. Видео © Telegram-канал SHOT
Неизвестный за рулём авто дважды протаранил металлический забор в паре сотен метров от взлётно-посадочной полосы в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, водитель управлял чёрным автомобилем SsangYong. После повреждения ограждения он скрылся, сейчас его ищут.
При этом сотрудники воздушной гавани вообще не видели момента вандализма, а о случившемся узнали только благодаря датчикам. Сейчас продырявленный забор находится под охраной.
Ранее Лайф рассказывал, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве, и это попало на камеру. Обошлось без жертв, но травмы получили два человека.
Комментариев: 0