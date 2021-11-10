Иммунолог Жемчугов: Бессимптомных носителей ковида в шесть раз больше официально болеющих

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Ura.ru рассказал, что бессимптомных носителей коронавируса в шесть раз больше, чем болеющих с симптомами — тех, кто попадает в официальную статистику.

"Неявных больных в шесть раз больше, чем явных. Когда говорят цифру, выявлено столько-то тысяч, эту цифру надо умножить на шесть. Это будут те, кто болеет бессимптомно, в крови у этих людей появляются антитела. Они не попадают в статистику, но участвуют в создании коллективного иммунитета", — сообщил специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Жемчугов.

По его словам, это означает, что коллективного иммунитета получится достичь "гораздо быстрее". В то же время врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что бессимптомные носители могут распространять коронавирусную инфекцию, поэтому эпидемические цепочки не прерываются.

"Вследствие этого ведётся активная работа по выявлению бессимптомных носителей благодаря тестированию на антиген коронавируса", — сказал специалист, добавив, что если её не проводить, то эпидемия не закончится.