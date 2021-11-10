Макрон заявил о начале новой эры в отношениях США и Франции
В сентябре раскол в них внёс контракт Вашингтона и Канберры по подводным лодкам.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в отношениях его страны с Соединёнными Штатами начинается новая эра. Об этом он сказал, принимая в Елисейском дворце вице-президента США Камалу Харрис.
"Мы разделяем мнение, что наши страны находятся в начале новой эры сотрудничества", — приводит Франс Пресс слова Макрона.
Он добавил, что взаимодействие США и Франции очень важно.
Встреча Макрона и Харрис стала продолжением тех переговоров, которые были начаты Парижем и Вашингтоном после кризиса в отношениях. Вызвали его закулисные переговоры США и Австралии, которые лишили Францию контракта на поставку подводных лодок Канберре.
Как сообщал Лайф, ранее Макрон и Байден также провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS. В Белом доме считают, что теперь удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный появлением этой структуры.
В сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".
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