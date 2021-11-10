Россиянка Наталия Орейро призналась в желании сыграть сильную русскую женщину
Актриса вспомнила, как видела ночью в суровую сибирскую зиму работниц с металлическими палками, которые сбивали лёд с железнодорожных путей.
Фото © Instagram / nataliaoreirosoy
Актриса и певица Наталия Орейро, получившая российский паспорт, сообщила, что хотела бы сыграть в кино простую сильную русскую женщину. Такой образ её впечатлил, когда она ездила по стране.
"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу", — сказала Орейро журналистам после получения паспорта.
Исполнительница призналась, что её поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лёд с путей.
"Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе", — добавила она.
Певица призналась, что любит русский балет, кинематограф и литературу. Ещё она хотела бы сыграть в фильме, основанном на романе "Мастер и Маргарита".
Ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Получая паспорт, она заявила, что очень рада и любит всех в России.
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