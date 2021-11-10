НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка Наталия Орейро призналась в желании сыграть сильную русскую женщину

Актриса вспомнила, как видела ночью в суровую сибирскую зиму работниц с металлическими палками, которые сбивали лёд с железнодорожных путей.

10 ноября, 19:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWGi59qLH83/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Актриса и певица Наталия Орейро, получившая российский паспорт, сообщила, что хотела бы сыграть в кино простую сильную русскую женщину. Такой образ её впечатлил, когда она ездила по стране.

"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу", — сказала Орейро журналистам после получения паспорта.

"Я вас люблю!": Наталия Орейро записала трогательное видео с благодарностью за гражданство РФ

"Я вас люблю!": Наталия Орейро записала трогательное видео с благодарностью за гражданство РФ

Исполнительница призналась, что её поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лёд с путей.

"Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе", — добавила она.

Певица призналась, что любит русский балет, кинематограф и литературу. Ещё она хотела бы сыграть в фильме, основанном на романе "Мастер и Маргарита".

Юрист рассказал, какие привилегии даст Наталье Орейро российский паспорт

Юрист рассказал, какие привилегии даст Наталье Орейро российский паспорт

Ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Получая паспорт, она заявила, что очень рада и любит всех в России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1