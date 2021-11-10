Россиянка Наталия Орейро призналась в желании сыграть сильную русскую женщину

Актриса и певица Наталия Орейро, получившая российский паспорт, сообщила, что хотела бы сыграть в кино простую сильную русскую женщину. Такой образ её впечатлил, когда она ездила по стране.

"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу", — сказала Орейро журналистам после получения паспорта.

Исполнительница призналась, что её поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лёд с путей.

"Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе", — добавила она.