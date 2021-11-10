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В Кремле ответили на вопрос о возможности ещё одного разговора Путина и Меркель

Лидеры двух государств сегодня уже провели переговоры, в том числе о ситуации на белорусско-польской границе.

10 ноября, 19:09
<p>Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/transcripts/57497/photos/53639" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель условились продолжить контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности ещё одного телефонного разговора политиков.

"Сегодня они условились продолжить контакты", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

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Как Лайф сообщал, в среду, 10 ноября, состоялся телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе немецкой стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши. Меркель попросила Путина повлиять на Минск. Она также назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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