В Кремле ответили на вопрос о возможности ещё одного разговора Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель условились продолжить контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности ещё одного телефонного разговора политиков.

Как Лайф сообщал, в среду, 10 ноября, состоялся телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе немецкой стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши. Меркель попросила Путина повлиять на Минск. Она также назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".