В Кремле ответили на вопрос о возможности ещё одного разговора Путина и Меркель
Лидеры двух государств сегодня уже провели переговоры, в том числе о ситуации на белорусско-польской границе.
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель условились продолжить контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности ещё одного телефонного разговора политиков.
"Сегодня они условились продолжить контакты", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.
Как Лайф сообщал, в среду, 10 ноября, состоялся телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе немецкой стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши. Меркель попросила Путина повлиять на Минск. Она также назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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