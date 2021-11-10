"Может аукнуться": Терапевт предупредила об опасности прогулок с голыми щиколотками на морозе
По словам врача, наиболее серьёзно на здоровье хождение с подвёрнутыми штанинами может сказаться в зрелом возрасте.
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Открытые щиколотки на морозе могут привести не только к обморожению, предупредила любителей так одеваться врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева. В молодости эта чувствительная зона ещё "нормально себя ведёт, а в пожилом становится слабой", что может аукнуться очень серьёзными проблемами.
"Трофические нарушения кожи определяются именно в этой области при диабете, при варикозе, при атеросклерозе, поэтому, если сильно переморозить в молодом возрасте, в пожилом это может аукнуться", — рассказала Ярцева в интервью телеканалу "Москва 24".
Иммунолог назвала ношение подворотов даже "не опасным, а глупым", потому что кожа на открытых местах начинает больше грубеть и сохнуть, а у девушек могут появиться сосудистые звёздочки.
Ранее Лайф рассказывал, что названо важное правило ношения масок на улице. Если вокруг мало людей, то ходить в них нет необходимости. Риск заразиться в этом случае минимален.
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