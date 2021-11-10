Открытые щиколотки на морозе могут привести не только к обморожению, предупредила любителей так одеваться врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева. В молодости эта чувствительная зона ещё "нормально себя ведёт, а в пожилом становится слабой", что может аукнуться очень серьёзными проблемами.

"Трофические нарушения кожи определяются именно в этой области при диабете, при варикозе, при атеросклерозе, поэтому, если сильно переморозить в молодом возрасте, в пожилом это может аукнуться", — рассказала Ярцева в интервью телеканалу "Москва 24".

Иммунолог назвала ношение подворотов даже "не опасным, а глупым", потому что кожа на открытых местах начинает больше грубеть и сохнуть, а у девушек могут появиться сосудистые звёздочки.