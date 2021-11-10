Глава СПЧ поддержал идею прописать в законе возможность обязательной вакцинации

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о поддержке идеи подготовки законопроекта о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости введения такой меры для борьбы с пандемией. Затем глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что сама эта идея не противоречит Конституции РФ, однако нужно принять соответствующие поправки в законодательство.

"Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон", — приводит ТАСС слова Фадеева.

По мнению главы СПЧ, подготовить такой закон нужно, чтобы не было "никаких правовых нестыковок".