Глава СПЧ поддержал идею прописать в законе возможность обязательной вакцинации
По мнению Валерия Фадеева, это позволит избежать в стране "правовых нестыковок" в случае введения такой меры.
Валерий Фадеев. Фото © Пресс-служба Кремля
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о поддержке идеи подготовки законопроекта о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости введения такой меры для борьбы с пандемией. Затем глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что сама эта идея не противоречит Конституции РФ, однако нужно принять соответствующие поправки в законодательство.
"Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон", — приводит ТАСС слова Фадеева.
По мнению главы СПЧ, подготовить такой закон нужно, чтобы не было "никаких правовых нестыковок".
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге решили ограничить доступ непривитых пенсионеров к бытовым услугам и общепиту. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.
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