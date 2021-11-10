Блинкен предостерёг Россию от "повторения ошибки 2014 года"
По версии главы Госдепа, тогда РФ якобы проникла на территории соседней страны под предлогом провокации со стороны Киева.
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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия не должна "повторить ошибку 2014 года" по ситуации, касающейся Украины. Об этом он сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году", — сказал Блинкен.
По его версии, тогда Россия якобы проникла на территорию Украины, а затем заявила, что её спровоцировали. По мнению главы Госдепа, провокации исходят из Москвы.
"Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ", — добавил Блинкен.
Киев же он похвалил за "сдержанность" и добавил, что США выступают за деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.
На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.
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