Ещё двое вакцинированных москвичей выиграли квартиры

Ещё двое привитых от коронавируса москвичей стали обладателями квартир. Такой приз разыгрывается в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!" среди вакцинированных жителей столицы. В этот раз в акции приняли участие 133 738 человек.

"Победителями стали Наталья Николаевна (последние цифры номера телефона 32-01) и Вафа Фикретовна (последние цифры номера телефона 24-43)", — сообщает телеканал "Москва 24", в эфире которого проводится розыгрыш.

Всего будет разыграно 10 однокомнатных квартир. Розыгрыши продолжатся до 24 ноября и будут проходить каждую среду месяца. Принять участие в акции могли совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины от CoViD-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов на территории столицы. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте телеканала.