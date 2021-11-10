Общественности представлена американо-украинская хартия о двустороннем "стратегическом партнёрстве". Документ обнародован по итогам переговоров главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне.

Так, в документе говорится, что США будут укреплять сотрудничество с Украиной в кибербезопасности, разведке, военном взаимодействии на Чёрном море. При этом в хартии подчёркивается, что Россия якобы проявляет агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.