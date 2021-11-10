Вместе против России: Обнародована американо-украинская хартия о "стратегическом партнёрстве"
В ней говорится, что США усилят сотрудничество с Киевом в таких сферах, как оборона и разведывательная деятельность.
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Общественности представлена американо-украинская хартия о двустороннем "стратегическом партнёрстве". Документ обнародован по итогам переговоров главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне.
Так, в документе говорится, что США будут укреплять сотрудничество с Украиной в кибербезопасности, разведке, военном взаимодействии на Чёрном море. При этом в хартии подчёркивается, что Россия якобы проявляет агрессию, а США с Украиной планируют этому противостоять.
Ещё говорится о том, что США намерены помогать с "полной интеграцией" Украины "в европейские и евроатлантические институты". Также Вашингтон отмечает приверженность "энергетической безопасности" Украины. Он намерен помогать ей в диверсификации источников энергии, развитии ядерного сектора, отказе от угля и "предотвращении использования Кремлём энергоресурсов в качестве геополитического оружия".
На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.
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