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Под Пермью в ковидном роддоме умерла 26-летняя журналистка

Ребёнка удалось спасти. Теперь воспитанием его и двух близнецов отец будет вынужден заниматься в одиночестве.

10 ноября, 21:03

Юлия Абрамова. Фото © 59.ru

В Пермском крае, в городе Краснокамске, от коронавируса умерла 26-летняя журналистка. Болезнь у неё диагностировали во время второй беременности. Девушка была помещена в роддом, специально перепрофилированный для заботы о таких пациентках.

Как сообщает издание 59.ru, Юлия родила сына и через несколько дней скончалась. Родные предполагают, что у девушки мог оторваться тромб.

"У неё была двусторонняя пневмония и обширный варикоз, оторвался тромб. Причиной смерти стали все эти обстоятельства: пневмония, коронавирус и тромб", — рассказала мать девушки, добавив, что вакцинироваться Юлия планировала лишь после родов.

Состояние новорождённого стабильно, его на днях выпишут. У Юли с мужем есть старшие дети — мальчики-близнецы. Вдовец уже взял декретный отпуск.

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А ранее Лайф рассказывал, что от ковида умер бывший и.о. премьера Украины Звягильский. Последние минуты жизни политик провёл в реанимации одной из киевских больниц.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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