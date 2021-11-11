Под Пермью в ковидном роддоме умерла 26-летняя журналистка
Ребёнка удалось спасти. Теперь воспитанием его и двух близнецов отец будет вынужден заниматься в одиночестве.
Юлия Абрамова. Фото © 59.ru
В Пермском крае, в городе Краснокамске, от коронавируса умерла 26-летняя журналистка. Болезнь у неё диагностировали во время второй беременности. Девушка была помещена в роддом, специально перепрофилированный для заботы о таких пациентках.
Как сообщает издание 59.ru, Юлия родила сына и через несколько дней скончалась. Родные предполагают, что у девушки мог оторваться тромб.
"У неё была двусторонняя пневмония и обширный варикоз, оторвался тромб. Причиной смерти стали все эти обстоятельства: пневмония, коронавирус и тромб", — рассказала мать девушки, добавив, что вакцинироваться Юлия планировала лишь после родов.
Состояние новорождённого стабильно, его на днях выпишут. У Юли с мужем есть старшие дети — мальчики-близнецы. Вдовец уже взял декретный отпуск.
А ранее Лайф рассказывал, что от ковида умер бывший и.о. премьера Украины Звягильский. Последние минуты жизни политик провёл в реанимации одной из киевских больниц.
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