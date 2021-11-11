Под Пермью в ковидном роддоме умерла 26-летняя журналистка

В Пермском крае, в городе Краснокамске, от коронавируса умерла 26-летняя журналистка. Болезнь у неё диагностировали во время второй беременности. Девушка была помещена в роддом, специально перепрофилированный для заботы о таких пациентках.

Как сообщает издание 59.ru, Юлия родила сына и через несколько дней скончалась. Родные предполагают, что у девушки мог оторваться тромб.

"У неё была двусторонняя пневмония и обширный варикоз, оторвался тромб. Причиной смерти стали все эти обстоятельства: пневмония, коронавирус и тромб", — рассказала мать девушки, добавив, что вакцинироваться Юлия планировала лишь после родов.

Состояние новорождённого стабильно, его на днях выпишут. У Юли с мужем есть старшие дети — мальчики-близнецы. Вдовец уже взял декретный отпуск.