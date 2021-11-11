Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на заседании горсовета назвал закреплённый в конституции курс Украины на вступление в НАТО фигнёй. По мнению градоначальника, Североатлантический альянс ещё "никого не защитил".

"Вот сегодня мы говорим о НАТО: что нам надо вступать в НАТО. И фигня это всё. Это абсолютно неэффективно. Неоднократно удостоверялось, что это неэффективный, условно говоря, клуб", — сказал Атрошенко, выступая на заседании Черниговского горсовета.

Он заявил, что альянс в последнее время никого не защитил. А также припомнил, как страны – члены НАТО наносили удары по Югославии.

"Бомбили Югославию в своё время в центре Европы, наносили авиаудары, устанавливая демократию. Авиаударами демократия устанавливается? Другие точки... где была позиция НАТО?" — задал вопрос мэр.