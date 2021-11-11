Instagram начал тестирование функции "Сделай перерыв"

Социальная сеть "Инстаграм" начинает тестировать функцию Take a Break ("Сделай перерыв"). Её можно будет настраивать под себя. Об этом глава сервиса Адам Мосссери рассказал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Эта функция — часть огромных усилий, направленных на то, чтобы попытаться дать людям больше контроля над своим пребыванием в "Инстаграме", — заявил Адам Моссери.

Функция Take a Break — это уведомление, которое предлагает пользователю провести время без социальной сети: сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню или выполнить что-нибудь из списка дел.

Время, через которое станет появляться сообщение, можно будет настроить под себя. Таймер выставляется на 10, 20 или 30 минут.

"В конечном счёте только вы знаете, что лучше для вас, когда дело касается способа пользования приложением, и мы хотим убедиться, что предоставляем необходимые инструменты для превращения "Инстаграма" в то, что работает на вас", — заявил Моссери.