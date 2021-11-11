Назначена дата виртуальной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина в видеоформате предварительно намечены на вечер 15 ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

"Китай готов работать с Соединёнными Штатами над расширением обменов и сотрудничества по всем направлениям... Китайско-американские отношения вернулись в правильное русло, и они будут стабильно развиваться", — цитирует издание слова Си Цзиньпина, сказанные в письме относительно встречи.

В письме Байдена же подчёркивается "глобальное значение" американо-китайских отношений в решении проблем — "от борьбы с пандемией CoViD-19 до устранения реальной угрозы климатического кризиса".

Главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, не вдаваясь в подробности, что в данный момент "ведётся обсуждение рабочих моментов". Как подчёркивается в материале, встреча Байдена и Цзиньпина представляет собой большую возможность для перезагрузки двусторонних отношений. Между тем никаких серьёзных прорывов по острым вопросам, включая напряжённость вокруг Тайваня, Синьцзяна и Гонконга, от этого саммита не ожидается. Речь пойдёт о визовых ограничениях, создании двустороннего диалога по ядерному оружию и возможной основе для решения торговых проблем.