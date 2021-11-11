МКС передвинули, чтобы спасти от столкновения с мусором
Экипаж на несколько минут включил двигатели российского "Прогресса", пристыкованного к станции.
Фото © "Роскосмос"
Двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к Международной космической станции корабля "Прогресс МС-18" были включены на шесть минут, чтобы скорректировать высоту орбиты станции. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"10 ноября 2021 года в 23:15 по московскому времени была выдана команда и на шесть минут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
По предварительным данным, высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 километра. Это было сделано для того, чтобы станция могла избежать столкновения с космическим мусором.
Ранее Лайф сообщал, что новым главой Международной космической станции стал россиянин. Предполагается, что руководить МКС Антон Шкаплеров будет вплоть до своего возвращения на Землю, намеченного на весну 2022 года.
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