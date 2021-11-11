МКС передвинули, чтобы спасти от столкновения с мусором

Двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к Международной космической станции корабля "Прогресс МС-18" были включены на шесть минут, чтобы скорректировать высоту орбиты станции. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"10 ноября 2021 года в 23:15 по московскому времени была выдана команда и на шесть минут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

По предварительным данным, высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 километра. Это было сделано для того, чтобы станция могла избежать столкновения с космическим мусором.