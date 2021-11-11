Россиян предупредили о скором повышении тарифов на интернет и ТВ

Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%. Как говорится в подсчётах агентства TelecomDaily, это произойдёт по причине увеличения цен на оборудование, инфляции, законодательных изменений последнего времени.

Как пишут "Известия", цены вырастут примерно на 10%. По словам главы компании TelecomDaily Дениса Кускова, на это помимо инфляции влияет необходимость исполнять требования "закона Яровой" по сохранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих", — добавляет Денис Кусков.

При этом отмечается, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах. Издание подчёркивает, что провайдеры не всегда увеличивают тарифы напрямую: зачастую, поднимая ценник, они предлагают бонусы.