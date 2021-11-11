НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян предупредили о скором повышении тарифов на интернет и ТВ

Цены могут вырасти примерно на 10%, об этом сообщает большинство провайдеров.

10 ноября, 22:05

Фото © Pixabay

Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%. Как говорится в подсчётах агентства TelecomDaily, это произойдёт по причине увеличения цен на оборудование, инфляции, законодательных изменений последнего времени.

Как пишут "Известия", цены вырастут примерно на 10%. По словам главы компании TelecomDaily Дениса Кускова, на это помимо инфляции влияет необходимость исполнять требования "закона Яровой" по сохранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих", — добавляет Денис Кусков.

При этом отмечается, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах. Издание подчёркивает, что провайдеры не всегда увеличивают тарифы напрямую: зачастую, поднимая ценник, они предлагают бонусы.

Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит

Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит

Лайф напоминает, что ранее экономист рассказал, какие пять товаров подорожают к Новому году. Ощутимое повышение цен сейчас — общемировая тенденция, отмечает эксперт. Одна из причин — дефицит.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1