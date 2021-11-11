На Украине цены на сало достигли исторического максимума

Стоимость солёного сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно 505 рублей) за килограмм. Скачок стоимости зафиксировали ещё в октябре: тогда сало подорожало на 20 гривен за килограмм, или на 13%. А уже в этом месяце цена выросла ещё на 11%.

"Стоимость домашнего сала также растёт, хоть и не такими стремительными темпами, как солёного. Сейчас цена составляет 134,6 гривны (около 366 рублей. — Прим. Лайфа) за килограмм", — говорится в материалах Минфина Украины.

Между тем, по прогнозам некоторых экспертов, в скором времени цена на сало может снизиться, как в прошлые годы. Тогда удешевление наблюдалось к середине осени. Такой прогноз также связан с ощутимым давлением импорта на внутренние цены, отмечает издание. Другие СМИ в числе причин роста цен на сало называют повышение стоимости зерновых, увеличение транспортных расходов, а также высокие тарифы на газ и электроэнергию. Они прогнозируют дальнейший рост цен на этот "стратегический продукт" к 2022 году.