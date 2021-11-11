"Лёгкие зимние морозцы": Москвичам рассказали, когда ждать очередного похолодания
Отрицательная температура с приближением зимы станет нормой даже для дневного времени.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Начиная с воскресенья в Москву придут "лёгкие зимние морозцы". Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура и днём с этого дня будет отрицательной.
"До субботы включительно дневные температуры будут положительными. Невысокие, конечно, — от двух до пяти градусов, но всё-таки, а вот с воскресенья будет понижение температуры. Уже и ночью, и днём будут в основном отрицательные температуры", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
В понедельник и вторник ночью температура будет опускаться уже до семи градусов мороза, днём — до пяти градусов мороза, предупредил синоптик.
"Такие лёгкие зимние морозцы уже", — отметил метеоролог.
А ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о последствиях ночного ледяного дождя. До утра 11 ноября в столице также ожидается усиление ветра до скорости 15 м/с и гололёд.
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