Начиная с воскресенья в Москву придут "лёгкие зимние морозцы". Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура и днём с этого дня будет отрицательной.

"До субботы включительно дневные температуры будут положительными. Невысокие, конечно, — от двух до пяти градусов, но всё-таки, а вот с воскресенья будет понижение температуры. Уже и ночью, и днём будут в основном отрицательные температуры", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В понедельник и вторник ночью температура будет опускаться уже до семи градусов мороза, днём — до пяти градусов мороза, предупредил синоптик.

"Такие лёгкие зимние морозцы уже", — отметил метеоролог.