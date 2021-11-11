НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Лёгкие зимние морозцы": Москвичам рассказали, когда ждать очередного похолодания

Отрицательная температура с приближением зимы станет нормой даже для дневного времени.

10 ноября, 22:51

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Начиная с воскресенья в Москву придут "лёгкие зимние морозцы". Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура и днём с этого дня будет отрицательной.

"До субботы включительно дневные температуры будут положительными. Невысокие, конечно, — от двух до пяти градусов, но всё-таки, а вот с воскресенья будет понижение температуры. Уже и ночью, и днём будут в основном отрицательные температуры", сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В понедельник и вторник ночью температура будет опускаться уже до семи градусов мороза, днём — до пяти градусов мороза, предупредил синоптик.

"Такие лёгкие зимние морозцы уже", отметил метеоролог.

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

А ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о последствиях ночного ледяного дождя. До утра 11 ноября в столице также ожидается усиление ветра до скорости 15 м/с и гололёд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1