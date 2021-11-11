В Энгельсе в квартире заживо сгорели два пенсионера

После возгорания в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области были обнаружены тела пожилых супругов. В экстренную службу о пожаре сообщили соседи супружеской пары. Как сообщают правоохранительные органы, следов насильственной смерти при первичном внешнем осмотре погибших не обнаружено.

"Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня в одной из комнат на диване обнаружено тело 80-летнего хозяина квартиры. В другой комнате — тело его 84-летней супруги", — сообщило управление СК РФ по Саратовской области.

Следователи сообщают, что на теле мужчины были обнаружены следы термического воздействия. По предварительным данным, смерть супругов наступила вследствие отравления продуктами горения, проще говоря, пенсионеры задохнулись. Очаг возгорания располагался в комнате на диване, на котором находилось тело хозяина квартиры. Предварительная версия следствия — причиной смерти послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Назначено судебно-медицинское исследование тел.