Одно против всех: Учёные нашли универсальное антитело к разным коронавирусам Найденная в образце крови пациента защитная частица действует на восемь различных штаммов CoViD-19, а заодно на атипичную пневмонию и ещё несколько инфекций. 10 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Перед нами коронавирусный "шип" — спайк-белок SARS-Cov-2. Сверху чёрным цветом выделена самая, вероятно, опасная его часть. Именно этим "местом" шип прикрепляется к рецептору клетки-жертвы, после чего она благополучно "проглатывает" вирусную частицу. Поэтому его и назвали рецептор-связывающим доменом — Receptor-Binding Domain, RBD. И поэтому есть большое желание как-нибудь эту "деталь" нейтрализовать.

A broadly cross-reactive antibody neutralizes and protects against sarbecovirus challenge in mice. Фото © science.org

У разных коронавирусов (а их, напомним, десятки разновидностей) эти RBD-домены несколько отличаются, и всё же, как выяснили микробиологи, можно подобрать некий универсальный ключ если не ко всем, то хотя бы к нескольким таким "замкам". Это и попытались недавно сделать учёные из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины (США). Они взяли кровь у двух пациентов. Один из них переболел CoViD-19, другой 17 лет назад перенёс атипичную пневмонию (SARS-Cov, один из ближайших родственников ковида). Из этих образцов выделили в общей сложности больше 1700 антител. В основном они, конечно, узкоспециализированные — против чего-то одного. Но нашлось целых пять десятков таких, которые в той или иной степени работают сразу против двух инфекций. Как именно работают: прикрепляются к RBD, то есть к тому самому крючку коронавируса, и делают его безвредным для клетки. Теперь патогенной частице просто нечем цепляться.

Эти антитела решили проверить на мышах. Их заражали адаптированными к организму грызунов вирусами SARS-Cov-2 (ковид), SARS-Cov (атипичная пневмония) и ещё двумя коронавирусами животных, а потом вводили антитела и оценивали нейтрализующую активность. Либо вводили перед заражением, чтобы проверить, насколько они защищают. В итоге особо выделили четыре антитела, они работают против всех четырёх вирусов, причём и профилактически (то есть предотвращают заражение), и как лекарство. А одно из них — DH1047 — оказалось заметно лучше всех остальных: прекрасно действует даже в сравнительно небольшой концентрации. Более того, в научной статье сообщается, что это антитело нейтрализует ковид восьми разновидностей, а именно:

D614G (мутация в спайк-белке)

"альфа" (уханьский)

"бета" (южноафриканский)

"гамма" (бразильский)

"эпсилон" (калифорнийский)

"йота" (нью-йоркский)

"каппа" (индийский)

"дельта" (индийский)

Особенно, конечно, радует присутствие в этом списке "дельты". Интересно, как одно и то же антитело, как пазл, сходится с разнообразными коронавирусами?

— Все коронавирусы имеют свои общие участки, к которым можно получить моноклональное антитело. Моноклональные антитела могут действовать тоже либо на какие-то фрагменты, либо на структуры, третичные или даже четвертичные структуры белка. Белок — это же не линеечка, состоящая из аминокислот, там есть двоичные, троичные структуры. Потом этот белок не существует на поверхности в виде мономера, это тример, то есть три молекулы этого S-белка связаны друг с другом. Поэтому теоретически такое антитело можно получить, и если учёные получили — во-первых, повезло, а во-вторых, очень здорово. Только вопрос в том, будет ли это антитело вируснейтрализующим или это будет моноклональное антитело, которое годится только для диагностики всех этих коронавирусов. Если оно будет нейтрализовывать, то есть препятствовать связыванию с рецептором, а похоже, что это именно так, то очень хорошо, — прокомментировал публикацию научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

В то же время он подчеркнул, что создать на основе этого антитела некую универсальную вакцину не удастся просто потому, что у вакцин совершенно другой принцип действия: они представляют собой антигены, которые вызывают в организме выработку антител. А в данном случае речь идёт об уже готовом антителе, которое нужно ввести в организм.

— Как вакцина это не годится, потому что антитела вызывают только пассивный иммунитет, то есть их можно тогда вводить, когда в организме уже есть вирус — для его нейтрализации. Это не вакцина. Вакцины вызывают активный иммунитет, то есть вводятся какие-то фрагменты вирусного белка, чтобы образовались антитела, которые потом при проникновении вируса встретят его, узнают и свяжутся с ним, — объяснил академик РАМН.

Разработчики имеющихся на сегодняшний день вакцин от ковида уверяют, что они одинаково эффективны против всех штаммов. Тем не менее, по мнению микробиолога, у них есть существенный недостаток — они не тренируют клеточный иммунитет, а это важная часть защитной реакции организма.

— Если вакцина нормальная, она должна работать против всех тех штаммов, которые существуют. Но, на мой взгляд, имеющиеся вакцины не универсальны, потому что они вырабатывают только гуморальный иммунный ответ, только выработку антител. Когда антитела истощаются, нужно делать повторную прививку. Вакцина, сделанная в Чумаковском центре, создана на основе цельного вируса, гуморальный иммунитет она вызывает, а что касается клеточного, там пока непонятно, есть он там или нет, это будет известно только через некоторое время, — подчеркнул научный руководитель НИИ вакцин и сывороток.

Авторы Александр Бочаров