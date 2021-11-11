Двойная атака и сожжение лёгких: Как коронавирус маскируется под ОРВИ и чем чревато наложение одной болезни на другую В Роспотребнадзоре сообщили о схожести симптомов CoViD-19 с гриппом и ОРВИ, но только одна болезнь может довести человека до реанимации в короткий срок. 10 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Симптомы коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что растущая схожесть коронавируса с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику CoViD-19.

Сейчас CoViD-19 всё больше напоминает по своему клиническому течению ОРВИ, иногда грипп, потому что у некоторых начинается с высокой температуры, у других температура субфебрильная, то есть до 38–38,5 градуса. И самое главное, что и потеря вкуса, и потеря обоняния уже не встречаются у большинства пациентов Наталья Пшеничная Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

И у ОРВИ, и у ковида наблюдаются постепенное "вхождение" в болезнь, лихорадка, насморк, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле и температура. По спектру возможных исходов коронавирус также очень похож на грипп: путь от заболевания до выздоровления может проходить бессимптомно, а может закончиться тяжёлыми осложнениями и поездкой в реанимацию или даже смертью. Самое главное — коронавирус, по заявлениям врачей, далеко зашёл в искусстве маскировки под "соседние" респираторные заболевания. Потеря вкуса и обоняния, по которым мы ранее определяли корону, отошли на второй план, на передний вышла боль в горле, а штамм "дельта" принёс такие катаральные явления, как обильный насморк.

Чем ОРВИ отличается от коронавируса

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По мнению иммунологов, при заражении коронавирусом (в отличие от ОРВИ) помимо температуры проявляются симптомы, похожие на общую интоксикацию организма. Для ковида характерны тошнота и рвота, мигрень, упадок сил, боль в суставах и мышцах. Эти симптомы необязательно идут букетом: у кого-то вирусная интоксикация проявляется в виде головной боли, у кого-то — в виде тошноты.

В случае с коронавирусом на пятый-седьмой день болезни у многих пациентов появляется лихорадка выше 38 °С, что чревато развитием пневмонии. При неосложнённом течении CoViD-19 длится до 14 дней, при осложнённом — до восьми недель. А сама болезнь при этом напоминает "супергрипп" с целым букетом поражающих факторов, из-за которых страдают все возможные органы. Для сравнения: в случае заражения ОРВИ уже на пятый день явные проявления болезни идут на спад. Неосложнённая форма болезни полностью лечится за 12–14 дней максимум.

При ОРВИ кашель быстро становится мокрым и активно выводит мокроту из дыхательных путей. При коронавирусе он сухой, выматывающий (из-за значительного повреждения слизистой), непродуктивный. В случае с ОРВИ острая диарея встречается реже. Зато, по заявлению эпидемиологов Роспотребнадзора, в 30–50% случаев протекания коронавируса характерна диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Более того, инфекция может продолжать размножаться в кишечнике даже после выздоровления. У некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, в кишечнике обнаруживались очаги размножения возбудителей CoViD-19 через несколько месяцев после перенесённого заболевания. Врачи-педиатры отмечают, что с гастроэнтерологическими проблемами при протекании ковида помимо взрослых часто сталкиваются дети. И чем ребёнок младше, тем вероятнее диарея.

Ещё в прошлом году британские учёные сделали вывод , что если на уже протекающие грипп или ОРВИ наложится CoViD-19, то это приведёт к более тяжёлому исходу, включая энцефалит, то есть воспаление тканей головного мозга. Наши фтизиатры и пульмонологи однозначно заявляют: если лёгкие поражены хроническим заболеванием или ослаблены курением, болезнь будет протекать особенно тяжело. В первую очередь это касается людей старшего возраста, у которых возможно развитие идиопатического лёгочного фиброза (на фоне преждевременного старения лёгкие начинают сморщиваться). Также опасна хроническая обструктивная болезнь, вызванная курением. Если CoViD-19 накладывается на эти болячки, эффект подобен взрыву маленькой атомной бомбы внутри организма.

Почему эпидемия не заканчивается?

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Проблема в том, что возбудители давно существующих респираторных заболеваний знакомы нашей иммунной системе с младых ногтей. Если вспомнить эпидемию испанского гриппа, через которую планета прошла в 1918–1920 годах XX века, то им переболела треть земного шара. Пандемия, по разным данным, унесла жизни от 17,4 до 100 миллионов человек. Испанка, как и ковид, шла по планете волнообразно. Всего было три волны, люди так же прошли через поиск вакцины, поиск эффективных лекарств, масочный режим и другие ограничения. И ушла пандемия испанки так же резко, как и появилась.

В результате сформировался коллективный иммунитет, общая резистентность к заболеванию. Иммунитет у переболевших и привитых к коронавирусу только-только начал формироваться. Когда сформируется коллективный иммунитет, пандемия пойдёт на спад, а коронавирус станет таким же рядовым явлением, как грипп или ОРВИ, но сложно сказать, какое количество времени пройдёт до этого момента. Спасти самих себя и своих близких, по словам иммунологов и эпидемиологов, помогут только вакцинация и соблюдение всех мер предосторожности.