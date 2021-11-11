Нутрициолог предупредила об опасности некоторых напитков по утрам
Специалист также подчеркнула важность соблюдения температурного режима при питье натощак. Ошибки способны привести к заболеваниям ЖКТ.
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Кофе и холодная вода на голодный желудок способны нанести вред здоровью, предупредила нутрициолог Кристина Журавлёва. По её словам, кофе натощак стимулирует многие функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты, что может вызвать гастрит.
"Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою её функционирования и заболеваниям ЖКТ", — предупредила Журавлёва в беседе с РИА "Новости".
Вода, которую многие врачи и диетологи советуют выпить сразу после пробуждения, ни в коем случае не должна быть холодной, убеждена эксперт. Дело в том, что система пищеварения тяжело переносит холодные продукты. Для желудка, находящегося в "спящем режиме", встреча с ледяной водой обернётся настоящим стрессом. Такая вода, говорит Кристина Журавлёва, не поступает в кишечник сразу, а остаётся в желудке до того момента, пока не нагреется до комфортной для дальнейшего всасывания в кишечнике температуры, — на это организму нужно будет ещё потратить энергию. Лучше натощак пить тёплую воду, подчёркивает специалист.
Ранее Лайф писал, что другой нутрициолог объяснила, может ли организм накопить витамины на зиму. Эксперт выступила против любых диет, так как они предполагают исключение чего-либо из рациона. Она также отметила важность соблюдения некоторых норм в питании.
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