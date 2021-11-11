Нутрициолог предупредила об опасности некоторых напитков по утрам

Кофе и холодная вода на голодный желудок способны нанести вред здоровью, предупредила нутрициолог Кристина Журавлёва. По её словам, кофе натощак стимулирует многие функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты, что может вызвать гастрит.

"Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою её функционирования и заболеваниям ЖКТ", — предупредила Журавлёва в беседе с РИА "Новости".

Вода, которую многие врачи и диетологи советуют выпить сразу после пробуждения, ни в коем случае не должна быть холодной, убеждена эксперт. Дело в том, что система пищеварения тяжело переносит холодные продукты. Для желудка, находящегося в "спящем режиме", встреча с ледяной водой обернётся настоящим стрессом. Такая вода, говорит Кристина Журавлёва, не поступает в кишечник сразу, а остаётся в желудке до того момента, пока не нагреется до комфортной для дальнейшего всасывания в кишечнике температуры, — на это организму нужно будет ещё потратить энергию. Лучше натощак пить тёплую воду, подчёркивает специалист.