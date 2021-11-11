Светооператор подал в суд на Болдуина после стрельбы на съёмочной площадке

Гаффер Серж Светной и погибшая Халина Хатчинс были друзьями. Фото © Facebook / Серж Светной

Светооператор фильма "Ржавчина" Серж Светной, ставший одним из свидетелем рокового выстрела Алека Болдуина в оператора Галину Хатчинс, подал в суд на создателей вестерна. Он требует от ответчиков, в том числе непосредственно от самого актёра, выплатить компенсацию и штрафы. Согласно иску, истец во время инцидента на съёмочной площадке находился примерно в двух метрах от пули.

"Это был такой громкий звук. Так громко. Я никогда не слышал такого на съёмочной площадке. Моя первая мысль была: "Что прогрохотало?" — цитирует журнал Rollingstone слова Светного.

Позже, по словам Светного, он почувствовал на лице остатки пороха и других веществ. Гаффер отвернулся от взрыва, "ошеломлённый и потрясённый", и заметил Хатчинс на земле. И пока "Болдуин неоднократно кричал: "Что случилось?", он сам опустился на колени, чтобы проверить состояние Галины, всё ещё не понимая, что только что произошло. Иск содержит 25 страниц. Требования о санкциях предъявляются, кроме Болдуина, продюсеру, оружейнице Анне Гутьеррес-Рид, помощнику режиссёра Дэйву Голлсу и другим. В иске утверждается, что актёр в любом случае должен был перепроверить револьвер, несмотря на заверения Голлса и Гутьеррес-Рид.

"Взять пистолет и предположить, что он безопасен, и нажать на курок — это нарушение обязанности", — сказал изданию адвокат Светного Гэри Дордик.