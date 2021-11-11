В России предложили защищаться от дронов электрическим куполом

В Общевойсковой академии Вооружённых сил разрабатывают комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Как следует из заявки на сайте Роспатента, предлагается создавать электризуемое заграждение купольного типа.

Изобретение было запатентовано в октябре 2021 года, сообщает РИА "Новости". Предполагается, что система будет состоять из управляемого электризуемого заграждения, средств радиоэлектронного обнаружения, рабочего места оператора. Также понадобятся источники питания и преобразования тока, системы видеонаблюдения.

Такие объекты как АЭС, нефтехранилища предлагается накрывать куполом для защиты от группового нападения дронов. Система сможет выявлять их количество, особенности движения, определять необходимое воздействие.

Предусмотрено три режима работы купола. При первом дроны будут обнаруживаться, при втором отталкиваться, при третьем уничтожаться. Изобретатели отмечают экономичность работы такой защиты по сравнению с традиционными комплексами.