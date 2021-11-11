Как спрятать личные фото в смартфоне от чужих глаз, объяснил эксперт

Ни одно из устройств, имеющих выход в Интернет, не является полностью защищённым от несанкционированного доступа извне, предупредил партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов. Локальное размещение файлов лишь немного снижает потенциальные риски, отметил он. Причинами утечек становятся бреши в защите, создаваемые вирусами категории rogue, которые являются разновидностью троянов.

"Такой вирус может жить в телефоне месяцами и практически ничем себя не выдавать, кроме более быстрой разрядки батареи или перегрева. Но защититься всегда можно с помощью антивируса, установленного на телефон", — утверждает Мясоедов в интервью агентству "Прайм".

Резервное копирование всех данных с телефона на внешний носитель тоже рискованно. Специалист по кибербезопасности советует: чтобы сохранить максимальную приватность фотографий, при создании бекапа нужно вручную отключать перенос слепка фото и видеоматериалов. Разных видов информации от места и времени снимка до модели и номера гаджета, на который он был сделан, иногда тоже достаточно, чтобы получить исчерпывающий портрет собственника устройства.

"Но сбор такой аналитики несложно заблокировать. Для этого нужно перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения", — говорит Мясоедов.

А для "самой серьёзной защиты" можно использовать специализированные программы, создающие "буквально неприступные крепости" вокруг медиаконтента, рекомендует специалист. Преодолеть их сложно не только киберпреступникам, но и самим операционным системам, в которых они установлены. Эксперт напомнил, что из-за слабой защиты смартфонов, например, публичным достоянием становятся фотографии и видеозаписи звёзд, политиков или известных спортсменов.