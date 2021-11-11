На Украине предрекли Польше повторение событий 1939 года
Депутат считает, что нынешним кризисом у границ страны Варшава обязана своей логике, которая уже себя отрицательно проявляла.
Фото © Госпогранкомитет Белоруссии
Истоки нынешнего миграционного кризиса у границ Польши можно видеть в её действиях на международной арене. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский.
"1939 год. Польша, по её логике, всё сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. XXI век. Польша всё сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует её границу впервые с 1939 года", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.
По его мнению, хоть масштаб событий 1939 и 2021 года и отличается, "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же". Бужанский задаётся вопросом, почему Варшава ждёт от Минска дружественных или нейтральных действий на фоне своей агрессивной политики по отношению к соседу.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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