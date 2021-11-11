На Украине предрекли Польше повторение событий 1939 года

Истоки нынешнего миграционного кризиса у границ Польши можно видеть в её действиях на международной арене. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский.

"1939 год. Польша, по её логике, всё сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. XXI век. Польша всё сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует её границу впервые с 1939 года", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.